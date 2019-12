Open Day per informare sui servizi del consultorio

Incontro aperto alla cittadinanza, e soprattutto ai giovani, al consultorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest di via Giovan Pietro

CARRARA — Gravidanza e allattamento, contraccezione e prevenzione, e ancora adolescenza, menopausa, percorso antiviolenza, consulenza psicologica e sociale e assistenza alle donne straniere. Il consultorio di Massa e Carrara organizza per sabato prossimo, 7 dicembre, un'open day per saperne di più su questi argomenti.

Un’intera mattinata durante la quale la struttura dell'Azienda USL Toscana nord ovest si aprirà ai cittadini per farsi conoscere e fornire informazioni a chiunque voglia approfondire la propria conoscenza sui temi sanitari e sociali che possono interessare uomini, donne e giovani e verso i quali l'informazione corretta, fornita da esperti, può fare la differenza tra il modo sbagliato di affrontarli e quello di viverli con la giusta consapevolezza. Appuntamento quindi alla sede del consultorio, in via Giovan Pietro 26 a Carrara, dalle ore 9 alle ore 13.