Coronavirus, tre nuovi casi a Massa Carrara

L'ex senatrice leghista Maraventano: «La nostra mafia non ha più il coraggio di una volta per difendere il territorio»

Il bollettino della Regione relativo alle ultime ventiquattro ore segnala 188 nuovi casi in Toscana, tre in provincia

MASSA CARRARA — Con tre nuove positività accertate, l'incremento dei casi di Coronavirus n provincia di Massa Carrara è stabile rispetto a 24 ore fa. Lo evidenziano i numeri contenuti nel report della Regione.

Da inizio epidemia ad oggi sono complessivamente 1545 le persone residenti o domiciliate in provincia che hanno contatto il virus.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, i casi di Coronavirus registrati da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 15.579 (188 in più rispetto a ieri). Le persone attualmente positive sono 3962. I guariti crescono dello 0,2 per cento e raggiungono quota 10.451 (67,1 per cento dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 774.753, 8.305 in più rispetto a ieri.