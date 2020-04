Covid-19, altre tre vittime ma il contagio frena

Quattro mosse per sopravvivere alla quarta settimana in casa

Il bollettino della Regione non registra nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore ma ci sono altre 3 vittime, tra Massa, Carrara e la Lunigiana

MASSA CARRARA — Secondo il bollettino della Regione Toscana non ci sono nuovi casi di coronavirus nella provincia di Massa Carrara, nessun tampone positivo nelle ultime 24 ore. Quindi i casi di Covid-19 restano come ieri, 644 positivi.

Purtroppo ci sono da segnalare altre quattro vittime: si tratta di un uomo di 82 anni di Carrara, un uomo di 57 anni di Pontremoli, ì un uomo di 91 anni di Massa. Viene anche segnalato il decesso di una donna di 79 anni di Castelnuovo Magra, provincia di Spezia.

I decessi in provincia di Massa Carrara, la più colpita a livello regionale per le vittime, salgono a 56. In Toscana i decessi sono 290.

Di 5.499 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test in Toscana, nell'Asl Toscana Nord Ovest i casi positivi sono 843 a Lucca, 644 a Massa-Carrara, 519 a Pisa, 307 a Livorno (totale Asl nord ovest: 2.313).

Sono a livello regionale 266 i nuovi casi positivi al coronavirus e 5.499 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, i decessi invece 290.