Covid, casi in aumento nella Toscana nord ovest

Nelle province di Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara dal 17 al 24 agosto sono stati individuati 157 nuovi casi contro i 61 della settimana scorsa

LUCCA — Nella settimana dal 17 al 24 agosto nel territorio dell'Asl Toscana nord ovest sono stati individuati 157 nuovi casi di Coronavirus, ai quali si aggiungono altri 10 positivi presenti nel bollettino odierno.

Benché non siano stati rilevati nuovi decessi collegati al Covid, i tamponi positivi in quest'area sono quasi triplicati rispetto alla settimana scorsa: dal 9 al 16 agosto infatti i nuovi casi erano stati 61, mentre dal 2 al 9 agosto erano stati 72, dal 26 luglio al 2 agosto erano stati 28 e dal 20 al 26 luglio erano stati 18.

Vediamo la distribuzione dei casi di positività emersi dal 17 agosto ad oggi, così come trasmessi dall'azienda sanitaria:

Zona Apuane 39 (con i 9 odierni si sale a 48 a partire dal 17 agosto);

Zona Lunigiana 4;

Zona Piana di Lucca 23;

Zona Valle del Serchio 6 (con il nuovo positivo odierno si sale a 7 a partire dal 17 agosto);

Zona Pisana 3;

Zona Alta Val di Cecina Val d’Era 14;

Zona Livornese 7;

Zona Valli Etrusche 16;

Zona Versilia 15;

30 casi da attribuire o residenti fuori Asl.

I dati aggiornati portano a 3823 i casi di Covid-19 registrati da inizio epidemia nella Toscana Nord ovest, dove continua ad aumentare anche il numero dei guariti: ad oggi si sono registrate 3439 guarigioni complessive, tra virali e cliniche.

I decessi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, da inizio emergenza, sono stati 466. L'Asl ribadisce comunque che spetterà all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus.

Le zone più colpite, in coerenza e conseguenza ai territori più colpiti dal virus, sono state la Lunigiana (100 decessi, 82 per residenza), la Versilia (con 81 decessi, 81 anche per residenza) e le Apuane (74 decessi, 69 per residenza).

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, negli ospedali dell’Asl Toscana nord ovest sono in totale 21, di cui 3 in Terapia intensiva.