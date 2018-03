Pioggia di milioni per l'area apuana

Sono 14 i milioni destinati dal fondo nazionale, un progetto già ammesso al finanziamento, altri tre in fase di istruttoria

FIRENZE — Si tratta, hanno spiegato dalla Regione, di un progetto nel settore lapideo da 3,4 milioni di euro, già ammesso al finanziamento. Altri tre sono invece in fase di istruttoria e prevedono investimenti per 12,5 milioni di euro e richieste di finanziamento per 8,6.

L'incontro tenuto ieri in presidenza della Regione Toscana, ha permesso di fare il punto, a quattro mesi dalla firma, sulle procedure per l'accordo di programma per l'Area di crisi di Massa e Carrara, destinati a progetti di reindustrializzazione.