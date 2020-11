Covid, 8 morti e 189 casi a Massa-Carrara

Aumentano anche oggi i nuovi casi di coronavirus in provincia di Massa Carrara, 189 tra ieri e oggi. I Comuni più colpiti Carrara, Massa e Aulla

MASSA CARRARA — In provincia di Massa Carrara nelle ultime 24 ore di nuovi casi di Covid-19 se ne sono registrati 189 (ieri 105) portando così il totale dei casi da inizio epidemia a 5.727 tra il territorio Apuano e la Lunigiana. Sono anche decedute 8 persone, si tratta di sei donne di 62, 70, 72, 89, 95 anni e due uomini di 66 e 73 anni.

L'Asl Toscana nord ovest ha indicato la provenienza dei 189 casi di oggi:

Apuane 151 casi: Carrara 76, Massa 66, Montignoso 9;

Lunigiana 38 casi: Aulla 6, Casola in Lunigiana 1, Comano 1, Filattiera 2, Fivizzano 12, Fosdinovo 7, Licciana Nardi 2, Podenzana 1, Pontremoli 4, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 1;

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 527 (stesso dato di ieri), di cui 74 (ieri erano 71) in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 105 ricoverati, di cui 23 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontremoli 18 i ricoverati.

Per leggere il bollettino con i dati di tutta la Toscana cliccate qui