Coronavirus, salgono i casi, cinque decessi

Berlusconi in tv: «I postumi del Covid se ne stanno andando. Mettiamo da parte le polemiche politiche, serve risposta univoca»

Nuovo incremento in provincia. Tra ieri e oggi 114 tamponi positivi. Ci sono anche cinque vittime: la più giovane ha 60 anni

MASSA CARRARA — Sul fronte Coronavirus, la provincia di Massa Carrara registra un nuovo incremento di casi: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 114 nuovi casi, dopo i 99 segnalati nella giornata di ieri e i 64 di sabato.

Aumentano anche i decessi: cinque quelli registrati nelle ultime 24 ore: due donne di 85 e 96 anni e tre uomini di 60, 77 e 87 anni. Si tratta di cinque delle 33 vittime attribuibili al Covid registrate tra ieri e oggi in Toscana.

Per quanto riguarda la provincia di Massa Carrara, i 114 nuovi nuovi casi fanno salire a 3581 i contagi da inizio epidemia. In Toscana si registrano 2244 nuovi casi per un totale di 65.190 da inizio emergenza. Gli attualmente positivi sono oggi 44.480.

Questa la distribuzione dei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Massa Carrara, così come trasmessa dall'Asl nord ovest:

Apuane: 90 casi

Carrara 41, Massa 46, Montignoso 3;

Lunigiana: 24 casi

Aulla 4, Bagnone 4, Comano 2, Fivizzano 2, Licciana Nardi 4, Mulazzo 1, Pontremoli 4, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 2;