Coronavirus, un decesso nel territorio apuano

Nessun nuovo caso da undici giorni ma il dato sulle vittime sale. In Toscana quattro nuovi casi e tre decessi nelle ultime ventiquattro ore

MASSA CARRARA — Nelle ultime ventiquattro ore una persona positiva al Coronavirus è deceduta in provincia di Massa Carrara. Lo segnala il report regionale sulla diffusione del Covid.

Nel territorio apuano, dove da 11 giorni non si rilevano nuovi casi (1052 da inizio epidemia), sale il dato sui decessi, che arriva a 172.



Questa la situazione relativa alle ultime 24 ore in Toscana: si registrano 4 nuovi casi (uno in provincia di Lucca, uno in provincia di Pisa e due nel grossetano) 3 decessi (due a Firenze, uno a Massa Carrara) e 25 guariti in più rispetto a ieri.

I dati aggiornati portano a 10.330 i toscani risultati positivi al Covid da inizio epidemia . Di questi 8894 sono guariti. Le persone attualmente positive sono 311. Sono 1.125 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.