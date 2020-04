Covid-19, nessun decesso e un solo caso

Sono 994 i casi di coronavirus registrati nella provincia di Massa Carrara dall'inizio dell'epidemia. Nessuna vittima tra ieri e oggi

MASSA CARRARA — Continuano a calare i contagi anche in provincia di Massa Carrara, trend che si sta registrando in tutta la Toscana. Sono 994 i contagi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza nel territorio, nelle ultime 24 ore si è registrato un solo nuovo caso di Covid-19. In totale le persone positive al coronavirus morte in provincia di Massa Carrara sono state 117.

Questa la ripartizione dei contagi dall'inizio dell'emergenza Covid nella Asl Toscana Nord ovest: 994 a Massa Carrara (1 in più), 1.276 a Lucca (3 in più), 847 a Pisa (1 in più), 513 a Livorno.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 690 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 1756 guariti.

In Toscana sono 9.352 i casi di positività al coronavirus, 60 in più rispetto a ieri. I test eseguiti hanno raggiunto quota 141.849, 4.367 in più rispetto a ieri. Si registrano 15 nuovi decessi: 8 uomini e 7 donne con un’età media di 80,7 anni. Le persone complessivamente guarite salgono a 2.926 (più 124 rispetto a ieri, il 4,4% in più).

Questi i dati di oggi sui nuovi casi di Covid-19 in provincia di Massa Carrara rilasciati dall'ASL Toscana nord ovest:



Apuane: 1

Comuni: Carrara 1;

Lunigiana: 0