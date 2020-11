Covid, calano contagi e decessi nell'area apuana

Myrta Merlino ospita il compagno Marco Tardelli: «Ti presento come campione del mondo?», «Posso darti del tu?»

Nell'ultimo bollettino sanitario sono stati registrati 2 decessi rispetto ai 6 delle precedenti 24 ore, si tratta di due donne di 66 e 74 anni

MASSA CARRARA — Il bollettino regionale ha rilevato altri 60 nuovi tamponi positivi che portano a 6.458 i contagi raggiunti nella provincia di Massa nelle ultime ore dove si registrano anche 2 decessi. Nell’Azienda Usl Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 Novembre, sono 359.

Sono 47 i nuovi casi sulle Apuane tra Carrara 15, Massa 24 e Montignoso 8 e 13 in Lunigiana tra Aulla 6, Bagnone 1, Filattiera 1, Fivizzano 3, Licciana Nardi 1, Podenzana 1.

I guariti ad oggi su tutto il territorio aziendale sono 637 in più rispetto ad ieri.

Negli ultimi giorni si sono registrati 8 decessi di persone residenti nel territorio aziendale, tra questi ce ne sono 2 nella provincia di Massa Carrara, una donna di 66 anni e una di 74 anni.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 50, ieri erano 499, di cui 71 in Terapia intensiva, ieri erano 65.

All’ospedale Apuane ci sono 105 ricoverati, di cui 22 in terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio nord ovest, ad oggi sono 17.320 le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate, 413 in meno rispetto a ieri.

