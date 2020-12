Covid, nove morti in un giorno, mai così tanti

Nella provincia apuana giornata nera per quanto riguarda i decessi per Covid. Le vittime nel territorio salgono così a quota 309. I nuovi casi sono 42

MASSA CARRARA — Nelle ultime 24 ore sono morte nove persone contagiate dal SarsCov2 in provincia di Massa Carrara, una giornata nera che segna il massimo dei decessi mai segnalati in un giorno dal bollettino della Regione Toscana nel nostro territorio. Adesso il numero totale delle vittime sale così a quota 309. A morire 4 donne, di un'età compresa fra i 61 gli 86 anni, e 5 uomini di età fra 62 e 93 anni.

Per quanto riguarda i nuovi casi oggi la Asl nord ovest ne registra 42, con questa distribuzione: Carrara 16, Massa 21, Aulla 2, Fivizzano 1, Licciana Nardi 1, Villafranca in Lunigiana 1.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 494 (ieri erano 502), di cui 66 (ieri erano 70) in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane ci sono 96 ricoverati, di cui 19 in Terapia intensiva. All’ospedale di Pontremoli 20 i ricoverati.

