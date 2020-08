Covid, nove nuovi casi tra Massa e Carrara

In Toscana i positivi emersi nelle ultime ventiquattro ore sono 34, dieci in meno rispetto a ieri. Il report della Regione

MASSA CARRARA — I nuovi casi di Coronavirus oggi sono in diminuzione in Toscana ma non in provincia di Massa Carrara.

Il report della Regione segnala infatti 34 nuovi casi in Toscana, con un decremento di 10 casi rispetto a quelli presenti del bollettino di ieri.

I nuovi positivi emersi a Massa Carrara sono invece 9 (che si aggiungono agli 8 presenti nel bollettino di ieri).

l totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza in Toscana sale a 11.253. In provincia di Massa Carara sono 1141.

L'età media dei 34 nuovi casi è di 38 anni. 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 5 per motivi di vacanza (1 Spagna, 2 Malta, 1 Germania). 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna). 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 26 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti salgono a quota 9.075 (pari all'80,6 per cento dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 1.039. Il report della Regione non segnala nuovi decessi legati al Covid.