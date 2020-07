Guardia di Finanza, cambio al vertice

Nuovo comandate provinciale a Massa Carrara: si tratta del Colonello Gabriele Di Guglielmo che subentra al posto di Gianluca Dinoi

MASSA CARRARA — Ha avuto luogo, questa mattina a Massa, nella caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l’avvicendamento al vertice tra il Colonnello Gianluca Dinoi e il Colonnello Gabriele Di Giglielmo.

Alla cerimonia, svoltasi in forma ridotta nel rispetto delle norme anti Covid-19 e presieduta dal Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Bruno Bartolini, hanno partecipato gli ufficiali Comandanti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Sezione Tutela Finanza Pubblica di Massa Carrara, il Comandante del Gruppo di Massa Carrara ed una contenuta rappresentanza di militari in servizio nella provincia. Presenti anche delegati della rappresentanza militare e appartenenti all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia in congedo.

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Gianluca Dinoi, ha, dapprima, voluto ringraziare tutte le Autorità, con le quali ha intrattenuto rapporti particolarmente proficui, nonché i media locali per la fattiva collaborazione. Successivamente ha tracciato un bilancio dei suoi due anni di comando all’ombra delle Apuane, citando i principali risultati conseguiti con i suoi militari, sottolineando l’ottimo lavoro svolto in uno spirito di coesione di cui è stata data prova anche nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria, cedendo, infine, alla commozione nel ricordare i colleghi recentemente e prematuramente scomparsi.

Gianluca Dinoi raggiungerà, a breve, la sede di Firenze per ricoprire l’incarico di Capo Ufficio presso il Comando Regionale Toscana.

Al termine del passaggio delle consegne, il Comandante Regionale ha ringraziato il Col. Gianluca Dinoi per l’attività svolta nel suo periodo di comando, rivolgendo un caloroso benvenuto al nuovo Comandante, colonnello Gabriele Di Guglielmo, con l’auspicio di svolgere un proficuo lavoro

Il nuovo Comandante è nato a Roma nel 1974 e si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza nel 1993; è laureato. Proviene da Roma, dove ha frequentato un corso di qualificazione per dirigenti presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, ed in precedenza ha Comandato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, ha fatto parte del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, ed ha prestato servizio in Calabria e in Toscana conducendo, nel corso della sua carriera, numerose operazioni nel settore tributario e della polizia giudiziaria.