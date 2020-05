Nessun nuovo caso di Covid ma c'è una vittima

E' il sesto giorno consecutivo che in provincia di Massa Carrara non si registrano casi di Covid-19. In Toscana i nuovi positivi sono 3 soltanto

MASSA CARRARA — Per il sesto giorno non si sono registrati nuovi casi di coronavirus in provincia di Massa Carrara. Anche oggi la Regione non ha segnalato casi di contagio. Dall'inizio dell'epidemia nella provincia apuana sono stati registrati 1.044 casi Covid.

La Regione Toscana segnala il decesso di una persona risultata positiva al coronavirus avvenuto nelle ultime 24 ore. In totale in provincia di Massa Carrara sono morte 142 persone contagiate dal virus.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest, che riguarda le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno, continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 2256 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1087 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 3343 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, ad oggi sono in totale, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, 29 di cui 7 in Terapia intensiva.

A livello regionale oggi in Toscana si sono registrati solo 3 casi. I nuovi casi sono stati rilevati a fronte di 4.055 tamponi. In tutta la regione ci sono stati sei nuovi decessi per un totale di 1.021 vittime. In totale i toscani contagiati dal virus sono stati 10.070, i guariti 7.527.