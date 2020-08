Sette nuovi casi di Covid in 24 ore

Brusca impennata di nuovi positivi in provincia di Massa Carrara. L'età media dei nuovi contagiati in Toscana è di 41 anni. Nessun decesso

MASSA CARRARA — Dopo un Ferragosto silente, in provincia di Massa Carrara, il Covid-19 riprende la sua corsa. Se ieri, infatti, il bollettino regionale non aveva segnalato nessun nuovo di positività al SarsCov2, oggi ne segnala ben 7 in più. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia di Covid sale quindi a 1.085.

Non ci sono stati nuovi decessi (174 quelli che si sono registrati a Massa Carrara dall'inizio dell'epidemia su 1.138 totali in Toscana). Massa Carrara, tra l'altro, si conferma, secondo il bollettino Covid regionale, la provincia toscana con il tasso di mortalità più alto (89,3 casi ogni 100.000 abitanti), seguita da Firenze (41,2 per 100.000) e Lucca (37,4 per 100.000).

I nuovi contagiati hanno età media di 41 anni. Del totale, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico , il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa.

Su 10.833 persone contagiate in tutta la Toscana dall'inizio dell'emergenza santaria, questa è la distribuzione dei casi provincia per provincia: sono 3.381 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più), 581 a Prato (2 in più), 775 a Pistoia (3 in più), 1.085 a Massa (7 in più), 1.444 a Lucca (4 in più), 979 a Pisa (5 in più), 506 a Livorno (8 in più), 735 ad Arezzo (1 in più), 452 a Siena (1 in più), 424 a Grosseto.