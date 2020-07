La tregua tiene, Covid fermo a Massa

Anche nelle ultime 24 ore, la provincia di Massa Carrara non ha fatto segnare avanzamenti dell'epidemia. In Toscana 17 nuovi casi ma nessun decesso

MASSA CARRARA — Sul territorio regionale toscano il bollettino quotidiano della Regione ha segnalato altri 17 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nell'arco di 24 ore ma nessuno di questi è stati individuato in provincia di Massa Carrara. In tutto, quindi, i contagiati dal Coronavirus sul territorio massese dall'inizio dell'epidemia restano 1.056. L'ultimo caso di positività a Prato risale a ieri.

I deceduti, in provincia di Massa Carrara, restano 173.

Guardiamo la situazione a livello toscano. Qui, nelle ultime 24 ore, l'epidemia ha fatto segnare un nuovo passo in avanti: dei 17 i nuovi casi confermati, 6 sono peraltro ricollegabili al focolaio individuato nel Mugello due giorni fa. In tutto, quindi, in Toscana sono 10.458 i contagiati dal SarsCovd2 dall'inizio dell'emergenza. I deceduti sono 1.134 (nessuno in più da ieri) e i guariti sono 8.944.