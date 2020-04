Nuovi casi in calo ma c'è un'altra vittima

Nuovo bollettino della Regione. In provincia di Massa Carrara solo due nuovi casi di coronavirus, ma c'è anche una vittima in più

MASSA — Nel territorio apuano, da inizio epidemia, si sono registrati 979 casi di covid-19. Nelle ultime 24 ore si sono registrati due nuovi casi di positività e un decesso. E' quanto emerge dal bollettino odierno della Regione sulla diffusione del Coronavirus. Il decesso, secondo quanto segnalato dall'Usl nord ovest, riguarderebbe una donna di 78 anni di Massa.

I decessi legati al covid-19 avvenuti in provincia di Massa Carrara dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 112. Il totale regionale è di 778, con 18 decessi avvenuti nelle ultime 24 ore.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti / popolazione residente) per Covid 19 è di 20,9 x 100mila residenti contro il 43,7X100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (57,5 x 100.000), Lucca (28,4 x 100.000) e Firenze (24,7 x 100.000), il più basso a Grosseto (7,2 x 100.000).

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Toscana si sono registrati 9.147 casi di positività al Coronavirus, 132 in più rispetto a ieri. I guariti aumentano del 9,1 per cento e raggiungono quota 2.300.

La regione si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi con circa 245 casi per 100mila abitanti (media italiana 324 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 502 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 324, Firenze con 297, la più bassa Livorno con 152.