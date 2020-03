Tre morti in un giorno, quattro vittime in Toscana

Coronavirus, i dubbi sugli spostamenti: cosa si può fare e cosa no, 12 domande e risposte

Tre uomini anziani, contagiati dal Covid-19, oggi sono morti nel territorio della Asl Toscana nord ovest. Erano già affetti da gravi malattie

TOSCANA — Nel pomeriggio vi avevamo informato del decesso all'ospedale Versilia di un un uomo di 87 anni di Mulazzo, positivo al tampone per il coronavirus, ricoverato dall'8 Marzo per gravi patologie pregresse, seconda vittima in Toscana dopo un anziano di Pisa.

In serata ci sono stati altri due decsssi: all’ospedale di Lucca è morto un uomo di 80 anni che era ricoverato da ieri, 10 marzo, nel reparto di malattie infettive, anche lui affetto da patologie pregresse.

Il quarto decesso è un uomo di 86enne di Villafranca in Lunigiana, anch’egli ricoverato dall’8 marzo. Anche lui era in gravi condizioni anche per altre patologie.