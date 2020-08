Un altro focolaio di Covid, 21 positivi a Carrara

Il sindaco Francesco De Pasquale ha detto di essere stato informato dalla Asl. "Tutti sono già stati isolati e posti in quarantena"

CARRARA — Continuano a divampare nuovi focolai di Covid-19 in Toscana. Dopo gli 8 casi segnalati dalla Regione nel Valdarno e nel Senese e legati ai rientri di alcuni giovani dalle vacanze in Grecia e in Croazia, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha segnalato la presenza di un "cluster" nel proprio territorio: 21 le persone finora trovate positive al Covid.

"L'azienda sanitaria mi ha comunicato questo pomeriggio che sono stati individuati 21 casi positivi al Covid-19 sul nostro territorio", ha fatto sapere De Pasquale in una nota.

"Le persone - ha poi aggiunto - sono già state tutte isolate e sono in quarantena sotto il monitoraggio dell'azienda sanitaria e delle forze dell'ordine. La situazione in questo momento è sotto controllo. Con la mia amministrazione vigileremo quotidianamente sull'evolversi di questa delicata vicenda. Nel frattempo invito tutti i cittadini a rispettare le norme anti contagio con la massima attenzione".