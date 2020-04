Boom di contagi nelle Rsa, virus implacabile

Si moltiplicano i positivi nelle residenze sanitarie assistite tra ospiti e operatori sanitari sono circa 450 i contagi. Solo nella Asl nord ovest 188

FIRENZE — Sono sempre più i casi di contagio da coronavirus nelle Rsa toscane, travolte dall'emergenza Covid-19. Gli anziani e gli operatori sanitari positivi al coronavirus risultano all'incirca 450 divisi in 24 Residenze sanitarie assistite toscane. Dopo l'allarme contagi la Regione ha predisposto test a tappeto in tutte le RSA toscane, partendo da quelle della Asl Toscana nord ovest. Anche per questo nelle ultime ore sono aumentati in modo esponenziale i casi tra ospiti e operatori sanitari.

L'Asl Toscana nord ovest fa sapere che nel territorio di competenza ci sono 132 strutture sanitarie e ad oggi nelle 30 controllate sono 188 le persone risultate positive (149 pazienti e 39 operatori).

Negli ultimi giorni si sono susseguite le notizie dei contagi nelle residenze sanitarie assistite, una mappa del contagio che comprende tutta la Toscana. Nelle ultime ore la notizia del contagio all'interno di un convento di suore dove ci sono anche alcuni anziani ospiti. Ad essere rimaste contagiate 31 suore, qui è deceduta anche una consorella di 91 anni.

Ma vediamo quali sono i casi registrati dai Comuni e dalle Asl dall'inizio dell'epidemia da coronavirus:

Provincia di Firenze (103 positivi complessivi - 1 decesso)

Rsa di San Godenzo - 17 casi positivi

Rsa di Dicomano - 41 casi positivi

Rsd di Diacceto – 14 casi positivi

Rsa Signa - 31 casi positivi (1 decesso)

Provincia di Prato (20 positivi - 5 decessi)

Rsa Carmignano - 8 casi positivi (4 decessi)

Rsa Mezzana Prato – 12 casi positivi (1 decesso)

Provincia di Livorno (13 positivi - 3 decessi)

Rsa di Piombino - 5 casi positivi (2 decessi)

Provincia di Pisa (8 casi - 1 decesso)

Rsa Pontedera - 8 casi positivi (1 decesso)

Provincia di Lucca (74 positivi - 1 decesso)

Rsa Gallicano - 25 positivi (1 decesso)

Rsa Lucca - 2 positivi, tra i quali 1 degente e 1 operatore

Rsa Versilia - 47 positivi (divisi in 5 Rsa)

Provincia di Massa Carrara (85 positivi - 6 decessi)

Rsa Lunigiana (Fivizzano Pontremoli e Bagnone) - 67 positivi (39 anziani e 28 operatori)

Rsa Pontremoli - 10 casi, 4 operatori 6 anziani (6 decessi)

Rsa Carrara - 18 positivi, 2 operatori, 16 anziani

Provincia di Arezzo (102 positivi - 9 decessi)

Rsa Bucine - 41 casi positivi, 25 degenti e 16 operatori (5 decessi)

Rsa Badia Tedalda - 35 caso positivi (3 decessi)

Rsa Montevarchi - 26 casi positivi, tra i quali 18 degenti e 8 operatori (1 decesso)

Provincia di Grosseto (12 casi positivi)

Rsa Grosseto - 12 casi positivi

Provincia di Siena (34 positivi - 1 decesso)

Rsa Sarteano - 34 positivi (1 decesso)

- Questi i casi segnalati ieri dall'Asl Toscana Nord ovest e comprende le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno

Apuane: 2 Rsa, 100 persone ricoverate, 12 positivi (62 tamponi eseguiti)

Livorno: 4 Rsa, 190 persone ricoverate, 31 positivi (155 tamponi eseguiti)

Valli Etrusche: 1 Rsa , 40 persone ricoverate, 4 positivi (84 tamponi eseguiti)

Versilia: 5 Rsa , 221 persone ricoverate, 47 positivi (157 tamponi eseguiti)

Valdera; 3 Rsa , 108 persone ricoverate, 8 positivi (29 tamponi eseguiti)

Lunigiana: 10 Rsa , 387 persone ricoverate, 67 positivi (39 anziani e 28 operatori) (301 tamponi eseguiti)

Valle Del Serchio: 2 Rsa , 30 persone ricoverate, 17 positivi (10 operatori) (81 tamponi eseguiti)

Piana Di Lucca: 2 Rsa , 61 persone ricoverate, 2 positivi (1 operatore) (2 tamponi eseguiti)

Elba: 1 Rsa, 30 persone ricoverate, 0 positivi (39 tamponi eseguiti)