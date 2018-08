​La banda larga corre sempre più veloce

Aperti altri cinque cantieri per portare internet veloce nelle zone della regione ancora scoperte dal servizio. Lavori a Poggio a Caiano e Pontremoli

FIRENZE — L'estate non ferma i lavori per la banda ultralarga in Toscana. Sono infatti cinque i cantieri che sono stati avviati negli ultimi tre giorni nell'ambito del piano di estensione del servizio alle parti della regione in cui il servizio non esiste, cioè alle cosiddette aree bianche.

Il piano è stato avviato lo scorso anno dalla Regione Toscana ed è finanziato attraverso i fondi comunitari dei programmi Fesr e Feasr 2014/2020.

I cantieri avviati in questi giorni, "sono interventi di grandezza diversa - ha detto l'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli -chirurgici, come nel caso di Poggio a Caiano dove piccole aree e a macchia di leopardo,erano state lasciate sguarnite dagli operatori privati, ed estesi. A Pontremoli, ad esempio, il privato non aveva mai investito sulla banda ultra larga, in nessuna delle frazioni".