Quattro milioni per il piano regionale antidegrado

Assegnate le risorse del bando regionale di rigenerazione urbana per 14 progetti a Firenze, Prato, Massa Carrara, Lucca, Siena, Arezzo, Grosseto

FIRENZE — Sono state assegnati dalla Regione Toscana i 4 milioni di euro di risorse per il cofinanziamento di 14 dei 58 progetti di recupero di aree degradate o immobili in disuso presentata dai Comuni delle zone interne sparse sul territorio regionale. Lo ha spiegato l'assessore regionale all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli. I progetti finanziati riguardano Comuni delle province di Grosseto, Lucca, Arezzo, Siena, Massa Carrara, Firenze e Prato

"E' una misura molto importante che va verso l'attuazione di quelle che sono le strategie della legge urbanistica della Toscana che ha come pilastri il consumo zero di suolo, rigenerazione urbana e partecipazione, pianificazione intercomunale - ha detto l'assessore Ceccarelli - noi avevamo assegnato 50 milioni di euro con fondi europei alle realtà che ne avevano diritto secondo i parametri europei. Poi abbiamo fatto un bando da quattro milioni per i Comuni delle aree interne e oggi, grazie a questo, disponiamo di un parco progetti molto interessante".

I progetti di rigenerazione urbana riguardano anche la valorizzazione di spazi aperti e ora la giunta regionale punta a destinare altre risorse del bilancio di previsione 2020/2022 per scorrere la graduatoria a favore dei progetti non ancora finanziati.

Ecco, nello specifico, i progetti con i relativi contributi:

Monterotondo Marittimo (Gr) - Riqualificazione dell'ex cinema ACLI (178.630, 91);

San Romano in Garfagnana (Lu) - Restauro e risanamento conservativo-igienico-funzionale per la realizzazione di unità abitative ad uso housing sociale e per anziani (747.516,16)

Anghiari (Ar) - Riqualificazione della ex stazione (150.730,39)

Sansepolcro (Ar) - Rigenerazione dell'edificio della stazione ferroviaria e delle aree contermini (94.398,45)

Cetona (Si) - Riqualificazione dell'edificio Ex Macelli di Piazze (104.204,02)

Massa Marittima (Gr) - Trasferimento Museo di arte e storia delle miniere 'SUBTERRANEO' (275.398,65)

Villafranca in Lunigiana (Ms) - Riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area fluviale e del parco urbano adiacente il centro storico del capoluogo (130.178,55)

Trequanda (Si) - TRIGENERANDA, Piano integrato di rigenerazione urbana di aree pubbliche site all'interno dei centri di Trequanda, Petroio e Castelmuzio (172.220,53)

Gavorrano (Gr) - Nuova biblioteca comunale all'interno dell'edificio ex minerario Bagnetti della miniera di Gavorrano (254.149,66)

Borgo a Mozzano (Lu) - Riqualificazione funzionale del fabbricato ex scuola della frazione di Dezza (77.455,14)

Marradi (Fi) - Connessioni urbane per un territorio più attrattivo e sostenibile (224.598,45)

Roccastrada (Gr) - Rigenerazione urbana dell'area di intersezione viaria tra via Montemassi, via Collacchia, via Toscana e via del Daccialone a Ribolla (532.465,33)

Vernio (Po) - Recupero Piazzale degli Alpini a Montepiano per la creazione di un'area mercatale e parcheggio (319.502,43)

Pratovecchio Stia (Ar) - Nuova scuola di Forgiatura (774.551,36).