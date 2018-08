Disastro in A10, crolla il ponte, 11 morti

Il ponte Morandi dell'autostrada si è spezzato. Auto volate giù. Dalla Toscana i vigili del fuoco di Prato, Pistoia, Livorno e Massa

GENOVA — Nuovo disastro sulle autostrade italiane alla vigilia di Ferragosto. Un lungo tratto del ponte Morandi dell'autostrada A10 è collassato causando, secondo il Viminale, la morte di 11 persone. Sul posto i vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell''ordine stanno accorrendo sul posto.

Le due carreggiate sono precipitate per circa cento metri. Non si ha idea di quante auto possano essere rimaste coinvolte e precipitate sulle case che si trovano sotto. Molte di esse sono state trovate incastrate e schiacciate tra le macerie. Alcuni camion sono precipitati nel torrente Polvecera.

Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorritori. La ministra della Difesa Trenta ha detto che le forze armate sono pronte a intervenire.

Dalla Toscana sono partiti i soccorsi. I vigili del fuoco hanno inviato alcune unità Usar light dei Comandi di Prato e Pistoia, personale del nucleo cinofili del Comando di Livorno e una autogru dal comando di Massa Carrara oltre al personale della Comunicazione in Emergenza della Direzione regionale Toscana e dal Comando di Firenze. Ventiquattro in tutto le unità inviate

Immediate le ripercussioni sul traffico anche per chi arriva dalla Toscana. Autostrade ha segnalato sul proprio sito che sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull'' A10 Genova-Savona tra il Bivio per l'' A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All'' interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull'' a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l'' A7 verso Genova e sull'' A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l'' A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.