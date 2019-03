Marmo, imprenditori e operai scioperano insieme

Sciopero il primo aprile per il comprato del marmo. Il presidente degli industriali di Massa Carrara Erich Lucchetti: "Basta norme anti-cave"

MASSA CARRARA — Le imprese del marmo scendono in piazza coi cavatori. Il primo aprile si ferma il comparto del marmo di Massa Carrara contro le "norme anti-cava". La protesta è stata indetta dalle sigle Feneal-Uil e Fillea-Cgil a Carrara.

Il presidente degli industriali Erich Lucchetti spiega: "E' la nostra prima volta e forse anche questa novità dà il senso di quanto la situazione sia grave e vicina al punto di non ritorno".

"Come i lavoratori - ha dichiarato Lucchetti - anche noi imprenditori chiediamo certezze per poter garantire gli investimenti necessari a aumentare l'occupazione, la sicurezza e la tutela dell'ambiente - conclude- Regione Toscana e Comune devono sospendere lo stillicidio di provvedimenti anti-cave e permetterci di sederci a un tavolo a bocce ferme dove definire con tutti i soggetti interessati procedure certe su permessi e progetti e dove disegnare un nuovo programma che a fronte di norme condivise stimoli più investimenti, maggiore occupazione e maggior ricchezza per il territorio".