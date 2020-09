Gabriele e Marco Bianchi, il lusso esibito sui social tra ville, vacanze in barca e abiti costosi Gabriele e Marco Bianchi, il lusso esibito sui social tra ville, vacanze in barca e abiti costosi

Attualità giovedì 17 settembre 2020 ore 18:40

Studente del classico positivo, 34 in isolamento

In corso l'indagine epidemiologica per trovare i contatti di uno studente contagiato dal Covid. A casa non solo i compagni ma anche amici e docenti