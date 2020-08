Il virus insiste, tre nuovi casi a Massa Carrara

Lo comunica la Regione nel suo report odierno sulla diffusione del Covid in Toscana. A livello regionale i nuovi casi sono 59

MASSA CARRARA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Massa Carrara sono emersi tre nuovi casi di Coronavirus. Lo comunica la Regione nel suo report odierno sulla diffusione del virus in Toscana. A livello regionale i nuovi casi sono 59.

10984 i casi totali registrati da febbraio a oggi in Toscana, dei quali 1.108 nel territorio provinciale di Massa Carrara.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, dei 59 nuovi casi registrati, 17 sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 12 per motivi di vacanza (più 4 contatti). Altri 11 casi sono relativi a un cluster rilevato in un centro di accoglienza per migranti, 7 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione, la cui positività è stata notificata in Toscana. Secondo quanto riferisce la Regione il 60 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

In Toscana non sono stati registrati nuovi decessi collegabili al virus. Restano quindi 1.139 i deceduti nella nostra regione da inizio epidemia. Le persone attualmente positive in Toscana sono 801.