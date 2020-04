Biglietti del teatro, i rimborsi coi voucher

E’ possibile richiedere i rimborsi per i biglietti o abbonamenti del Teatro degli Animosi e alla Sala Garibaldi. Domande entro il prossimo 16 aprile

CARRARA — A causa del persistere dell'emergenza Covid-19 non è al momento possibile stabilire con certezza i tempi per il recupero degli spettacoli sospesi e già programmati al Teatro degli Animosi e alla Sala Garibaldi di Carrara. La tutela della salute deve essere messa al primo posto, nell’auspicio di un rapido ritorno alla normalità per poter tornare al più presto a riempire le sale teatrali.

L'obiettivo del Comune di Carrara e di Toscana Fondazione Spettacolo resta quello di riprogrammare tutti i seguenti spettacoli sospesi: Ditegli sempre di sì, La natura delle cose, Il piccolo re dei fiori, The opera locos international comic opera show, La gaia scienza la rivolta degli oggetti, Grace.

Chi lo desidera, con riferimento a tali spettacoli, l'art. 88 del D.L. 18 del 17.03.2020, prevede la possibilità che i biglietti venduti in prevendita e i ratei di abbonamenti non goduti possano essere rimborsati tramite voucher, non in forma monetaria. E’ necessario presentare apposita richiesta di rimborso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il prossimo 16 aprile.

L'istanza dovrà pervenire, come da disposizioni della Siae, inviando una email all'indirizzo cristina.sichi@comune.carrara.ms.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico, allegando scansione o foto ben leggibile fronte retro del titolo di accesso da annullare.

I voucher emessi potranno essere utilizzati entro un anno dall’emissione, unicamente per eventi organizzati presso il Teatro degli Animosi o presso la Sala Garibaldi, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.