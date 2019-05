Muore noto medico della Asl

Vincenzo Bonini, 66 anni, era responsabile del Serd di Cecina, dopo le esperienze lavorative in Capraia e a Portoferraio. Il cordoglio dell'azienda

CECINA — L’Azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio dando notizia della scomparsa del dottor Vincenzo Bonini, 66 anni, responsabile del Serd di Cecina.

Bonini, originario di Massa, aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Pisa. Da giovane medico aveva iniziato a lavorare all'ambulatorio di Capraia, dove aveva conosciuto la moglie. Successivamente come dipendente aveva prestato servizio prima per le ex USL 25 di Portoferraio e successivamente per la USL 14 di Cecina. Qui aveva affiancato il dottor Sansoni nel Gruppo Operativo Tossicodipendenze, per poi divenire direttore del Servizio Dipendenze di Cecina.

"Da anni - hanno ricordato dall'azienda sanitaria - pur essendo affetto da gravi problemi di salute, aveva continuato a prestare la sua opera meritoria con generosità e professionalità in favore dei suoi pazienti e a guidare e coordinare il lavoro dei colleghi. Sarebbe andato in pensione il prossimo ottobre. Alla moglie e alla figlia, anche lei medico in servizio nella Continuità Assistenziale, giungano le condoglianze da parte della direzione aziendale e di tutti i colleghi di lavoro che hanno avuto il privilegio di poter lavorare con un professionista esemplare dotato di indiscusse capacità umane e professionali".