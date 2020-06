Alex Zanardi, dopo la quinta notte in ospedale: «Sentita la famiglia, basta bollettini» Alex Zanardi, dopo la quinta notte in ospedale: «Sentita la famiglia, basta bollettini»

Attualità mercoledì 24 giugno 2020 ore 18:50

Covid, nessun nuovo caso, Massa Carrara resiste

Tra ieri e oggi non si sono registrati nuovi tamponi positivi al Covid-19 in provincia di Massa Carrara. In Toscana 5 le persone risultate positive