Altre 24 ore di tregua per il territorio Apuano

La Regione non segnala nuovi casi di covid-19 sul territorio provinciale. In Toscana due tamponi positivi su 1.313 analizzati

MASSA CARRARA — In provincia di Massa Carrara non sono stati rilevati nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal report regionale sulla diffusione del covid. Da inizio epidemia, i casi di positività riscontrati in territorio apuano sono stati complessivamente 1052, 170 i decessi.

Tra ieri e oggi, in Toscana sono stati eseguiti 1.313 tamponi, due dei quali risultati positivi al virus, entrambi in provincia di Prato.

I dati aggiornati portano il totale dei contagiati in Toscana a 10.287. Ad oggi, però, le persone attualmente positive sono 332. I guariti sono 8.841.

Sempre per quanto riguarda le ultime 24 ore, la Regione non segnala nuovi decessi legati al coronavirus. Da inizio epidemia, in Toscana sono 1.114 quelli che non ce l'hanno fatta.