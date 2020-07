Il Covid fa altre 2 vittime nel territorio apuano

Non si fermano i decessi di persone contagiate dal Covid-19. Dei tre decessi registrati in Toscana tra ieri e oggi due sono della provincia Apuana

MASSA CARRARA — Il coronavirus continua a mietere vittime nella provincia di Massa Carrara. Nelle ultime 24 ore sono stati altri due i decessi riconducibili al Covid-19 nel nostro territorio. Si tratta di due donne con un'età media di 82 anni.

Con questi ultimi due decessi i morti per Covid in provincia di Massa Carrara salgono a 169. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio non ci sono invece nuovi positivi dove i casi riscontrati da inizio epidemia restano quindi 1.051.

In Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 nuovi casi e tre decessi (avvenuti uno nel territorio di Prato e due come detto in provincia di Massa Carrara).

I contagiati totali in Toscana quindi salgono a 10.267. Le persone attualmente positive sono 323, una in meno rispetto a ieri. I morti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 1.112.