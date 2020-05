Covid, un positivo in più nelle ultime 24 ore

Dopo due giorni di completa calma è arrivato un nuovo tampone positivo, il totale sale a 1044. A livello regionale 14 nuovi casi e 6 decessi

MASSA CARRARA — Nella provincia di Massa Carrara, nelle ultime 24 ore è emerso un nuovo tampone positivo che porta il numero dei casi, dall'inizio dell'emergenza, a un totale di 1044. Erano 48 ore che nel territorio non venivano riscontrati nuovi contagiati.

Nessun decesso invece, gli ultimi due risalgono a sabato scorso. Il totale delle persone Covid-positive che nella provincia di Massa Carrara hanno perso la vita rimane a 141.

In Toscana sono 9.982 i casi di positività al Coronavirus, 14 in più rispetto a ieri. Nell'intero territorio regionale gli attualmente positivi sono oggi 2.117.

Da ieri ci sono stati 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un’età media di 77,3 anni. Sono 998 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 223 (23 in meno di ieri), di cui 45 in terapia intensiva (meno 11 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 10 di marzo per le terapie intensive.