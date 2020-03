Covid-19, i contagi salgono a 143

Nuovo bollettino regionale sui nuovi positivi al Covid-19. Oggi in provincia di Massa Carrara si sono registrati 26 casi positivi al coronavirus

MASSA CARRARA — I dati aggiornati, forniti dalla Regione, danno un bilancio di 143 casi sospetti positivi di coronavirus rilevati sulla zona della provincia di Massa Carrara, compresa la Lunigiana zone di competenza dell'Asl Toscana Nord ovest. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 26.

Il dato fornito dalla Regione indica 187 nuovi casi al livello regionale a 24 ore dal precedente bollettino facendo salire i contagi a 1.053.

In provincia di Massa Carrara ci sono stati, dall'inizio dell'emergenza Covid-19, cinque decessi:

- Donna di 96 anni residente a Mulazzo

- Uomo di 65 anni residente a Fivizzano (l'ex sindaco Paolo Grassi)

- Uomo di 84 anni residente a Villafranca Lunigiana

- Uomo di 87 residente a Mulazzo

- Uomo di 77 anni residente a Licciana Nardi

Dal monitoraggio giornaliero (il dato in questo caso è aggiornato a mezzogiorno di oggi) sono invece 8.980 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.170 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di questi ultimi, 1.813 persone nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno).