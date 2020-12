Calano i nuovi casi di Covid, due i decessi

Nella provincia apuana sono 27 i nuovi casi registrati di Covid, due i decessi. Le vittime nel territorio salgono così a quota 311

MASSA CARRARA — Calano anche oggi i nuovi casi di coronavirus in provincia di Massa Carrara, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 27 nuovi positivi al virus, ieri erano stati 42. Ci sono altri due decessi legati al Covid nella provincia apuana, due uomini uno di 93 anni e uno di 76 anni. I decessi salgono così al triste numero di 311 da inizio epidemia.

La Asl Toscana Nord Ovest segnala questa suddivisione dei casi odierni: Carrara 13, Massa 7, Aulla 2, Fivizzano 4, Tresana 1.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 493 (ieri erano 494), di cui 68 (ieri erano 66) in Terapia intensiva. Negli ospedali apuani stabili iricoveri, all’ospedale Apuane 97 ricoverati, di cui 19 in terapia intensiva e all’ospedale di Pontremoli 20 i ricoverati.

