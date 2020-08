Contagio fermo da tre giorni a Massa

Altre 24 ore senza nuovi casi di positività al Covid-19 in provincia di Massa Carrara. In tutta la Toscana 10 nuovi casi e un decesso

MASSA CARRARA — In provincia di Massa Carrara i casi di positività al Covid-19 riscontrati dall'inizio dell'epidemia restano 1.057. Nessun nuovo tampone positivo è stato individuato da tre giorni a questa parte.

I decessi nella provincia, quella in cui la Regione segnala il tasso grezzo di mortalità più alto (89,3 per 100.000 abitanti), sono 174.

In Toscana il numero di contagi da quando è iniziata l'emergenza sanitaria per il Covid è salito a 10.508 contando i 10 nuovi casi di oggi (2 a Firenze, 3 a Lucca, 3 a Pisa, 2 ad Arezzo). I deceduti sono in tutto 1.136 e i guariti 8.974 (8 in più da ieri).