Il Covid non frena, un morto e altri 65 contagiati

Dopo le vittime registrate nei giorni scorsi, il report della Regione segnala un nuovo decesso in provincia di Massa Carrara

MASSA CARRARA — Il Coronavirus non frena la sua corsa e lo dimostrano gli ultimi bollettini relativi alla sua diffusione. Quello sulle ultime ventiquattro ore localizza in provincia di Massa Carrara 65 dei 1526 nuovi casi registrati in Toscana.

I dati aggiornati portano quindi a 2190 il totale dei contagi registrati in provincia da inizio epidemia.

Dopo le vittime registrate nei giorni scorsi, il report della Regione segnala inoltre un nuovo decesso nel territorio apuano. Altri 10, sempre attribuibili al Covid, sono avvenuti tra ieri e oggi nelle province di Firenze (4) in provincia di Firenze, Pisa (3) e Livorno (3).