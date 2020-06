Covid, torna la calma, nessun nuovo contagio

Dopo il paziente positivo di ieri in provincia di Massa Carrara non sono stati individuati nuovi casi. In Toscana 5 nuovi contagi tra Firenze e Pisa

MASSA CARRARA — Torna la calma sul fronte dell'epidemia di Covid in provincia di Massa Carrara. Dopo il caso positivo in più segnalato ieri dal bollettino della Regione Toscana, peraltro il primo dopo dieci giorni, oggi nuovamente non ci sono nuovi contagi.

I casi complessivi riscontrati in provincia di Massa Carrara, una delle più colpite dall'epidemia, restano quindi 1.051. I morti sono invece 164.

La provincia di Massa Carrara, tra l'altro è quella in cui si registra il tasso grezzo di mortalità più alto a livello regionale: 84,2 deceduti x100.000 abitanti.

In tutta la Toscana, nelle ultime 24 ore, i casi in più sono stati 5, 3 in provincia di Firenze e 2 in provincia di Pisa. I contagiati totali in Toscana quindi salgono a 10.248. Sul fronte dei pazienti deceduti, oggi se ne registra uno in più in provincia di Arezzo: si tratta di una donna di 90 anni. I morti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 1.104