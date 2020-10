Il Covid non demorde, altri 42 casi positivi

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Lo rileva il bollettino regionale sull'epidemia di coronavirus che in Toscana oggi ha toccato il record di 879 contagiati in 24 ore

MASSA CARRARA — A Massa Carrara sale a 1.829 il bilancio dell'epidemia di Covid-19 con 42 casi di positività in più rispetto a ieri. Lo rileva il bollettino giornaliero sull'epidemia diramato nel pomeriggio dalla Regione Toscana. Ieri i casi in provincia di Massa Carrara erano stati 46 e si era registrata, purtroppo, anche una vittima in più.

Lieve decremento, dunque, mentre in Toscana il sabato è ancora più nero del venerdì, con il nuovo primato di 879 casi riscontrati in un giorno.

La Asl descrive così la distribuzione dei casi in provincia di Massa Carrara:

Casi nella zona apuana: Carrara 3, Massa 10.

Casi in Lunihiana: Aulla 7, Bagnone 1, Fivizzano 6, Fosdinovo 4, Licciana Nardi 3, Podenzana 3, Pontremoli 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 1, Zeri 1.

I decessi in provincia di Massa Carrara restano 183 mentre in Toscana salgono a 1.189 con i due pazienti morti in più registrati oggi a Firenze e Arezzo.