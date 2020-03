Covid, 561 casi, un'altra vittima in Lunigiana

Ancora un decesso in Lunigiana a causa del coronavirus, si tratta di una donna di Pontremoli. Sono 18 i casi registrati nelle ultime 24 ore 18

MASSA CARRARA — Sono 561 i contagiati da coronavirus nella provincia di Massa Carrara. Il dato è stato aggiornato oggi dalla Regione Toscana nel consueto bollettino. L'incremento è stato di 18 casi positivi al Covid-19 in 24 ore. Il contagio è in decrescita, ieri erano stati registrati 50 casi. A livello regionale sono 196 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati a ventiquattro ore dal precedente bollettino. In totale il numero dei contagiati in Toscana sono 4.608.

Purtroppo si registra un altro decesso in Lunigiana: si tratta di una donna di 84 anni di Pontremoli. Con questa ultima vittima i decessi per coronavirus registrati dall'inizio dell'epidemia salgono a 51 nella provincia di Massa Carrara, in totale sul territorio regionale sono 244 le vittime.

Di 4.608 tamponi fino ad oggi risultati positivi al test, questa è la suddivisione per provincia di segnalazione: 729 Lucca, 561 Massa-Carrara, 471 Pisa, 280 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.041), 257 Grosseto, 301 Siena, 332 Arezzo (totale sud est: 890).