Nessun nuovo caso di coronavirus nelle ultime ore

Si registra nessun nuovo caso di Covid-19 e zero decessi. Nella provincia apuana i contagi restano a quota 1.044 a Massa Carrara e 141 i morti

MASSA CARRARA — Anche oggi non ci sono state vittime e nella provincia di Massa Carrara i dati migliorano giorno dopo giorno. Oggi non si registrano nemmeno nuovi casi di Covid-19, che restano quindi 1.044 e le persone positive al Covid-19 morte in provincia sono quindi 141.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate ad oggi 2142 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1079 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 3221 guariti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale - negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 32 di cui 8 in Terapia intensiva, quindi in costante diminuzione.

Dal monitoraggio giornaliero sono infine 3.996 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

In Toscana oggi si sono registrati 18 nuovi casi di coronavirus, portando così il totale dei toscani contagiati a 10.000, sono invece 1.004 i deceduti in Toscana, 7.119 i guariti,218.615 i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Gli attualmente positivi sono oggi 1.877. Sono attualmente 210 i ricoverati, di cui 41 in terapia intensiva.