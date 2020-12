Contributi a fondo perduto per negozi e artigiani

Il Senato chiude l'audio a Casini mentre sta parlando e lui non la prende bene

Il Comune di Massa ha pubblicato il bando per valorizzare i luoghi del commercio in centro città: contributi fino a 6.000 euro

MASSA — Contributi a fondo perduto per la valorizzazione dei luoghi del commercio che si trovano nel centro di Massa. E' stato pubblicato il bando per l'erogazione dei contributi a sostegno delle attività commerciali e artigianali che ricadono nelle aree del centro descritte nel nuovo Piano del commercio.

I contributi previsti vanno da un minimo di 4mila ad un massimo di 6mila euro e possono essere richiesti per finanziare la riqualificazione estetica di un negozio, l'apertura di nuove attività, per adeguamenti e ristrutturazioni.

"Le domande - redatte nelle forme e modalità indicate in avviso - vanno presentate dal 3 al 22 dicembre 2020 mediante PEC all'indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it Per maggiori informazioni, scaricare l'Avviso e il modello di domanda rimandiamo alle pagine dedicate sul sito del Comune".