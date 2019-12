Falda apuana, conclusa seconda campagna d'indagine

Il lavoro di indagine ambientale realizzato sulla falda sottostante l’area del Sin-Sir verrà illustrato lunedì a Firenze

MASSA CARRARA — Conclusa la seconda campagna di indagini sulla falda sottostante l’area del Sin/Sir di Massa-Carrara. Lo rende noto la Regione annunciando che il lavoro d'indagine ambientale sarà illustrato lunedì 16 dicembre a Firenze.

Con il presidente della Regione Enrico Rossi e l’assessore all’ambiente Federica Fratoni, saranno presenti gli amministratori di Massa e Carrara, rappresentanti di Arpat e di Sogesid.

"A distanza di 15 mesi dall’avvio delle attività - si legge in una nota- la Regione Toscana è in grado di mostrare, assieme a Sogesid SpA (società "in house" del Ministero dell'ambiente che svolge il ruolo di soggetto attuatore degli interventi) e a tutti gli attori istituzionali coinvolti e all’ATI affidataria degli interventi, lo stato complessivo della contaminazione che interessa le acque sotterranee di questa vasta area della Toscana. Arpat, all’inizio dello scorso novembre, ha terminato le analisi sui campioni prelevati nel corso della seconda campagna di indagini e messo a disposizione i relativi di rapporti di prova (oltre 7.800 valori analitici). Sogesid dopo aver opportunamente digitalizzato i dati, ha elaborato, analogamente alla prima campagna di indagini, una serie di cartografie che sono state rese disponibili dal 3 dicembre scorso sul sito dell’Arpat e un modello matematico funzionale alle attività di bonifica".

"La conclusione dello studio - sottolinea la Regione- è un importante punto di partenza per il proseguo delle attività di bonifica previste dai due accordi di programma sottoscritti nel 2016 e nel 2018, che complessivamente hanno messo a disposizione per la bonifica della falda circa 25,5 milioni di euro".