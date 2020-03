"Monoblocco di Carrara mantiene sua destinazione"

Come fare il pane in casa

Covid-19, parla la direttrice di Ausl nord ovest: "Rassicuro i cittadini, sono state prese tutte le misure per garantire la sicurezza"

CARRARA — Maria Letizia Casani, direttore generale di Ausl Toscana nord ovest è intervenuta per garantire al sindaco di Carrara che il "monoblocco manterrà la sua destinazione. In questi giorni, al suo interno si stanno svolgendo alcuni lavori di adeguamento per poter organizzare i nuovi letti di terapia intensiva, che useremo solamene in caso di emergenza anche perché nei prossimi giorni, a Lucca, apriranno altri posti di terapia intensiva che certamente saranno sufficienti al nostro fabbisogno".

Casani ha aggiunto: "E’ ovvio che, come estrema ratio, metteremo in campo tutte le nostre forze, in accordo con le amministrazioni comunali. Mi preme anche rassicurare i cittadini che sono state prese tutte le misure per garantire la sicurezza, individuando percorsi Covid separati da quelli ordinari. Infine, voglio anche smentire le voci che paventano uno spostamento delle attività che oggi sono collocate al monoblocco”.