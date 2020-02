Coronavirus, i rinvii nel campionato di serie C

Lega Pro rinvia altre partite che saranno recuperate l'11 e il 18 marzo e il 14 aprile. Tra le squadre Pontedera, Siena, Arezzo, Pistoiese e Carrarese

FIRENZE — Pioggia di rinvii nel campionato di calcio di Serie C anche in Toscana. La Lega Pro, preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti per l'emergenza sanitaria legata al coronavirus e al fine di garantire l'equilibrio e la regolarità della competizione, ha disposto il rinvio delle seguenti partite che saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledì 11 marzo, mercoledì 18 marzo e martedì 14 aprile.

- Girone A, 9/a giornata (26 febbraio):



Arezzo-Robur Siena

Gozzano-Renate

Pianese-Lecco

Pistoiese-Pontedera



- Girone B, 9/a giornata (26 febbraio):

Carpi-Gubbio

Imolese-Fermana

Modena-Arzignano

Ravenna-Padova

Rimini-A.J.Fano

Sambenedettese-Cesena

Sudtirol-Feralpisalò

Triestina-Reggio Audace

Vis Pesaro-Virtusvecomp Verona



- Girone A, 9/a giornata (27 febbraio)

Juventus Under 23-Pro Vercelli

Novara-Giana Erminio



- Girone B, 10/a giornata (29 febbraio)

Arzignano-Rabenna



- Girone A, 10/a giornata (1 marzo)

Alessandria-Arezzo

Carrarese-Novara

Giana Erminio-Pistoiese

Monza-Pianese

Olbia-Gozzano

Pontedera-Como

Pro Vercelli-Pro Patria

Renate-Juventus Under 23

Robur Siena-Pergolettese



- Girone B, 10/a giornata (1 marzo)

A.J.Fano-Carpi

Cesena-Rimini

Feralpisalò-Imolese

Fermana-Modena

Gubbio-Sudtirol

Padova-Triestina

Piacenza-Vis Pesaro

Virrtusvecomp Verona-Sambenedettese



- Girone A, 10/a giornata (2 marzo)

Lecco-Albinoleffe



- Girone B, 10/a giornata (2 marzo)

Reggio Audace-L.R.Vicenza