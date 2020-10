Coronavirus, un morto e 71 nuovi contagi

Anche oggi nella nostra Regione si registrano decessi collegabili al Covid: 13 decessi in Toscana, uno dei quali nel territorio apuano

MASSA CARRARA — Il numero dei tamponi positivi in Toscana cresce di giorno in giorno e, anche oggi, nella nostra Regione, si registrano decessi collegabili al Coronavirus.

Dai test processati nelle ultime 24 ore, sono emersi 2.171 nuovi casi in Toscana, 71 dei quali in provincia di Massa Carrara dove si è verificato uno dei 13 decessi avvenuti in Toscana tra ieri e oggi.

Le vittime registrate in Toscana nelle ultime 24 ore sono 4 uomini e 9 donne con un'età media di 83 anni. Il numero dei deceduti da inizio epidemia sale così a 1.275 (190 in provincia di Massa Carrara).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 13.122 tamponi. Escludendo quelli di controllo, sono stati testate 8.672 persone. A questi si aggiungono i 1.596 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Da inizio epidemia, il Covid-19 ha ha contagiato 33.461 Toscani. 3.583 risiedono in provincia di Lucca.

Al momento in Toscana ci sono 19.376 positivi.