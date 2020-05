Covid, un solo nuovo caso e un altro decesso

Zaia insiste: «Virus artificiale? Non lo dico io, sono scenari del mondo scientifico»

Ancora un decesso nelle ultime ore in provincia di Massa Carrara mentre i contagi sono arrivati a 1029. Crescono i guariti

MASSA CARRARA — Un'altra persona risultata positiva al coronavirus è morta in provincia di Massa Carrara nelle ultime 24 ore. Si tratta di una signora di 93 anni di Bagnone. Con questo decesso il conto totale delle vittime sul territorio tra Massa, Carrara e Lunigiana dall'inizio dell'epidemia sale a 135.

Il numero dei contagiati resta invece stabile: da ieri c'è stato solo un nuovo caso positivo, in totale i contagiati salgono così a 1029, in un quadro toscano che vede oggi 13 nuovi casi e 8 decessi. In Toscana sono 9.787 i casi di positività al Coronavirus.

Sono 79 invece le guarigioni, con i guariti che crescono del 2,3% e raggiungono quota 4.764 (il 48,7% dei casi totali). Inoltre si riducono ancora le persone ricoverate nei reparti ospedalieri Covid.

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare in maniera consistente il numero dei guariti: si sono registrate finora 1350 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2416 guariti.