Cronaca giovedì 13 gennaio 2022 ore 17:05

Bimbo di 3 anni precipita dal terrazzo, è grave

Il bambino ha fatto un volo di 10 metri finendo in strada. È stato soccorso dal 118 e i sanitari lo hanno trasferito in codice rosso in ospedale

CARRARA — A 3 anni è precipitato dal terrazzo con un volo di 10 metri che si è concluso sulla strada. È grave il bambino protagonista della caduta che gli ha procurato varie lesioni in particolare a carico delle gambe. I sanitari del 118 accorsi nel luogo in cui il bimbo è precipitato, in via Cavallotti a Marina di Carrara, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale delle Apuane. Sul posto sono intervenute l'automedica di Carrara e l'ambulanza della Pubblica Assistenza sempre di Carrara, oltre al 113.