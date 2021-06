Il sindaco verso il vaccino Covid "Non vedo l'ora"

L'8 Giugno tocca a lui, Francesco De Pasquale, ricevere la somministrazione di siero vaccinale contro il Sars-Cov2 all'hub CarraraFiere

CARRARA — "Non vedo l'ora": così il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale annuncia che il prossimo martedì 8 Giugno tocca a lui ricevere il vaccino contro il Covid-19 presso l'hub di CarraraFiere. Dopo aver subito, nelle scorse settimane, un attacco hacker di matrice no-vax sui suoi profili social, il primo cittadino torna a sostenere la campagna di vaccinazioni di massa. Il tutto nel suo consueto punto del venerdì sull'andamento della pandemia a Carrara.

"Care concittadine e cari concittadini, eccoci per il consueto appuntamento sull’andamento della pandemia nella nostra città. Oggi abbiamo 78 persone in isolamento domiciliare, 2 ricoverate in ospedale e 9 ospiti di strutture sanitarie per anziani. Il totale dei positivi è dunque di 89 persone, vale a dire 39 in meno rispetto alla scorsa settimana", scrive.

"In rifermento ai casi attivi volevo segnalarvi che l’Azienda Speciale Regina Elena continua a essere Covid-free. La negativizzazione degli ospiti che avevano contratto il virus e la campagna di vaccinazione fanno sì che oggi non ci siano persone positive. Dalla Casa di Riposo mi dicono inoltre che sono stati ormai individuati i vincitori del concorso per infermieri e a breve saranno formalizzate le assunzioni. Anche la selezione per gli amministrativi è alle ultime battute e tra una decina di giorni si terranno i colloqui finali. Nel frattempo è stato ritirato senza adozione di alcuna iniziativa a suo carico il provvedimento di sospensione della direttrice dell’Azienda Speciale Regina Elena, signora Valeria Ricci".

"Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione - prosegue ancora il sindaco nel suo messaggio - ricordo che domani, sabato 5 giugno, Carrara Fiere ospiterà un nuovo open day, rivolto agli over 40 con la messa a disposizione di 561 dosi di Astrazeneca. Sempre da domani sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it verrà attività una finestra dedicata agli studenti che si accingono a sostenere l’esame di maturità: chi lo vorrà potrà ricevere la prima dose di Pfizer) dal 7 al 13 giugno. In tutta la Toscana sono circa 30 mila i giovani potenziali fruitori".

"La prossima settimana, da lunedì 7 giugno, scatteranno inoltre le prenotazioni per i nati dal 1992 al 2005, secondo il calendario già pubblicato dalla Regione Toscana e che troverete anche su questa pagina. E’ stato attivato inoltre un canale di prenotazione veloce per le persone che stanno per convolare a nozze: i futuri sposi possono chiamare il numero 055.9077777 dalle 9 alle 16 di ogni giorno, comunicare la data del sì e le proprie generalità per poi essere ricontattati dalle Asl di residenza per il vaccino. Il giorno della somministrazione dovranno presentarsi con un copia delle pubblicazioni di nozze. Ricordo a tutti che ogni giorno dalle 19 anche chi ha già effettuato la prenotazioni, potrà iscriversi al percorso “last minute” anticipando la somministrazione".

"Da oggi infine le persone sprovviste di computer e smartphone, quelle che non hanno dimestichezza con il digitale e che non hanno nessuno ad aiutarle, potranno prenotare il vaccino telefonicamente. Per la nostra Asl il numero da chiamare è 0585-498008. Contestualmente verrà disattivato ProntoVaccino, vale a dire l’800 11 77 44, il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile".

Dunque, l'appello: "Rilancio quindi l’invito a tutti ad attivarsi per la vaccinazione. Se vogliamo tornare alla normalità dobbiamo vaccinarci. Io lo farò con grande convinzione e un po’ di emozione martedì 8 Giugno, nel nostro hub a CarraraFiere. Non vedo l’ora. Facciamo tutti insieme questo passo in avanti. Il traguardo è vicino ma la battaglia contro il coronavirus non è ancora terminata".