Il nuovo ponte sul Magra pronto nel 2022

La data del marzo prossimo è stata confermata stamani durante un incontro istituzionale nell'anniversario del crollo dell'infrastruttura di Albiano

AULLA — Anniversario del crollo del ponte di Albiano Magra con appuntamento tra un anno, a marzo 2022, per l'apertura al traffico di quello nuovo. E' il punto sullo stato dei lavori di realizzazione della nuova infrastruttura destinata a prendere il posto del ponte crollato l'8 aprile 2020, esattamente un anno fa. Il traguardo è stato confermato stamani nel corso dell'incontro in videoconferenza che ha riunito a parlare della ricostruzione del ponte di Albiano Magra il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato e i sindaci di Aulla Roberto Valettini, di Bolano Alberto Battilani e di Santo Stefano di Magra Paola Sisti con i presidenti delle province di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti e de La Spezia Pierluigi Peracchini. Al confronto hanno preso parte anche le Regioni Toscana e Liguria e i parlamentari del territorio.

Sul tavolo c'era l’andamento delle attività di cantiere. Il cronoprogramma che prevede l’apertura al traffico del nuovo ponte a marzo 2022 è stato confermato. Invece le rampe dell’autostrada A12 in collegamento diretto con la strada statatale 330 in località Ceparana saranno ultimate a giugno prossimo. Proprio ieri il sindaco Valettini si era espresso con scetticismo sull'andamento dei lavori in particolare per quanto concerne le ripercussioni sul commercio locale, già provato dalla crisi pandemica.

Il commissario Soccodato, in carica dal novembre scorso, ha parlato di “forte intesa e coesione tra tutti gli enti coinvolti nell’obiettivo comune di realizzare le opere nei tempi previsti dal nuovo piano commissariale”.