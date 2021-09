Tra Massa e Carrara ci sono 6 nuovi positivi

Usa, Biden agli americani non vaccinati: «La nostra pazienza sta finendo»

I nuovi contagiati dal coronavirus in tutta la provincia sono 11, in diminuzione rispetto a quelli registrati ieri. La provenienza dei nuovi casi

MASSA CARRARA — Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al coronavirus emersi nella provincia di Massa Carrara sono stati 11, in diminuzione rispetto a ieri, quando i casi sono stati 20.

Tra Massa e Carrara i nuovi casi sono stati 6 (ieri 12).

Oggi non sono segnalati decessi in provincia di Massa Carrara. Le vittime in totale sono 530.

Con questi 11 nuovi contagiati il totale da Febbraio 2020 in provincia di Massa Carrara sale a 14.572.

Ecco la provenienza dei nuovi casi, tra parentesi l'incidenza giornaliera:

- Massa Carrara (6 casi): Massa 1 (1,5), Carrara 5 (8)

- Lunigiana (5): Podenzana 1 (48), Licciana Nardi 2 (41,5), Villafranca in Lunigiana 1 (22), Fivizzano 1 (13,5)

